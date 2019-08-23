По данным Банка Португалии, доходы от туризма выросли на 8,8%

Об этом сообщило вчера правительство со ссылкой на данные Банка Португалии.

Согласно сообщению из канцелярии заместителя министра экономики Португалии, июньская цифра означает увеличение доходов примерно на 126 миллионов евро.

Рост выручки в рассматриваемом месяце отражает растущую диверсификацию рынков, которые ищут Португалию в качестве туристического направления, пишет ТАСС.

Среди туристических рынков, которые выросли больше всего, это Соединенные Штаты (рост на 26,9%), за которыми следуют Испания (17,2%) и Бразилия (16,7%).

Ана Мендес Годиньо, государственный секретарь по туризму, подчеркивает важность продолжения работы с этими рынками. В анализе первой половины года, основанном на тех же данных, министерство заявляет, что доходы от туризма выросли до 7,3 млрд евро, увеличившись на 6,5% (почти на 450 млн. евро) по сравнению с аналогичным периодом в 2018.