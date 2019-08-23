По данным Банка Португалии, доходы от туризма выросли на 8,8%
Доходы от туризма выросли на 8,8% в июне 2019 года по сравнению с тем же месяцем в 2018 году и превысили 1,5 млрд евро.
Об этом сообщило вчера правительство со ссылкой на данные Банка Португалии.
Согласно сообщению из канцелярии заместителя министра экономики Португалии, июньская цифра означает увеличение доходов примерно на 126 миллионов евро.
Рост выручки в рассматриваемом месяце отражает растущую диверсификацию рынков, которые ищут Португалию в качестве туристического направления, пишет ТАСС.
Среди туристических рынков, которые выросли больше всего, это Соединенные Штаты (рост на 26,9%), за которыми следуют Испания (17,2%) и Бразилия (16,7%).
Ана Мендес Годиньо, государственный секретарь по туризму, подчеркивает важность продолжения работы с этими рынками. В анализе первой половины года, основанном на тех же данных, министерство заявляет, что доходы от туризма выросли до 7,3 млрд евро, увеличившись на 6,5% (почти на 450 млн. евро) по сравнению с аналогичным периодом в 2018.