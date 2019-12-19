По Португалии ударил шторм

Метеорологи предупреждают о возможных наводнениях. Первая серия ливней уже накрыла страны – так, в регионах Лиссабон и Порту выпало более чем 100 мм осадков с воскресенья по понедельник. По прогнозам столько же ожидается с конца среды по пятницу.

Также прогнозируется, что сильные ливни «сдвинутся» из северной Португалии в северо-западную Испанию. В среду вечером фронт сместится на юг и восток, накрыв большую часть Португалии и западную Испанию. В четверг риск сильных осадков сохранится на всей территории Португалии и Испании, особенно на северо-западе страны. Наконец, финальный ливень «предсказывают» в Португалии и Испании с вечера пятницы, пишет tourprom.ru.

Соответственно, ожидаются все риски плохой погоды – подтопления и обвалы на дорогах, проблемы с перемещением по стране, а также штормовые волны. В некоторых районах возможен снегопад.