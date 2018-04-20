Победитель Евровидения вернулся на сцену после операции

Пятница, 20 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Победитель Евровидения вернулся на сцену после операции

Победитель песенного конкурса Евровидение-2017 Сальвадор Собрал выступил на концерте своей сестры.

Это произошло впервые после операции.

Сальвадор Собрал впервые после тяжелой операции выступил на концерте своей сестры.

Так, для зрителей выход артиста на сцену стал настоящим сюрпризом, пишет korrespondent.net.

От рождения у певца порок сердца. Ради него в прошлом году руководство Евровидение изменило правила и позволило Сальвадору пропустить репетиции полуфинала.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Победитель Евровидения вернулся на сцену после операции

      Победитель песенного конкурса Евровидение-2017 Сальвадор Собрал выступил на концерте своей сестры.

      Подробнее

    • Усиление мер безопасности в столице Португалии

      МИД предупредил об усилении мер безопасности в столице Португалии из-за «Евровидения».

      Подробнее

    • День Minimúsica в Испании

      Под девизом #letthedildrenplay в Барселону 21 апреля и в Валенсию 6 мая приедет «Минимузыка» - музыкальный фестиваль для детей и их родителей.

      Подробнее

    • Испания: в театре «Лисео» покажут оперу «Демон»

      В Большом театре «Лисео» в Барселоне 23 апреля состоится мировая премьера новой постановки «Демона» Антона Рубинштейна.

      Подробнее

    • Италия: как построить дом за два дня

      Теперь жилые дома печатают на 3D-принтерах.

      Подробнее

    • Inspired Entertainment вышла на итальянский рынок

      Virgo Remote Gaming Server и премиальный мультимедийный контент для казино от Inspired теперь доступны онлайн в Италии благодаря компании SNAI.

      Подробнее

    • Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2018 года

      Журнал Time опубликовал ежегодный список «100 самых влиятельных людей» за 2018 год, в котором на этот раз представителей России не оказалось.

      Подробнее

    • Китайцам разрешили платить штрафы лайками

      В китайском городе Дачжоу, провинция Сычуань, нарушителям правил дорожного движения разрешили не платить штраф, если они извинятся в интернете и соберут не менее 20 лайков.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!