Победитель Евровидения вернулся на сцену после операции
Победитель песенного конкурса Евровидение-2017 Сальвадор Собрал выступил на концерте своей сестры.
Это произошло впервые после операции.
Сальвадор Собрал впервые после тяжелой операции выступил на концерте своей сестры.
Так, для зрителей выход артиста на сцену стал настоящим сюрпризом, пишет korrespondent.net.
От рождения у певца порок сердца. Ради него в прошлом году руководство Евровидение изменило правила и позволило Сальвадору пропустить репетиции полуфинала.
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