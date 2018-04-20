Победитель Евровидения вернулся на сцену после операции

Это произошло впервые после операции.

Сальвадор Собрал впервые после тяжелой операции выступил на концерте своей сестры.

Так, для зрителей выход артиста на сцену стал настоящим сюрпризом, пишет korrespondent.net.

От рождения у певца порок сердца. Ради него в прошлом году руководство Евровидение изменило правила и позволило Сальвадору пропустить репетиции полуфинала.