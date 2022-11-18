Почему португальцы не ходят к стоматологу?

Половина португальцев, которые никогда не ходят к стоматологу или посещают его реже одного раза в год, говорят, что это им не нужно, а почти 30% говорят, что у них нет денег, показывает «Барометр здоровья полости рта 2022».

Хотя 50,2% португальцев по-прежнему говорят, что им не нужна гигиена полости рта, эта цифра снизилась на 20,1 процентных пункта по сравнению с 2021 годом.

Такие данные содержатся в 7 издании барометра, продвигаемого Орденом стоматологов. Для сбора данных было опрошено 1102 человека старше 15 лет.

В свою очередь, число португальцев, у которых нет денег на посещение стоматолога (29,5%), увеличилось на 7,4 процентных пункта, что свидетельствует о «влиянии нынешнего кризиса».

Для председателя Ордена стоматологов Мигеля Павао первая причина, которую приводят люди, - это заблуждения, с которыми нужно бороться посредством информирования.

«Всем нам необходимо развеять это предубеждение о том, что люди говорят, что им это не нужно, потому что одна из фундаментальных ролей гигиены полости рта - это профилактический и поддерживающий подход, при котором плановое посещение стоматолога имеет важное значение», - настаивает он.

Это одна из тем, которые будут обсуждаться на конгрессе стоматологов, основным девизом которого является взаимосвязь стоматологии с общим здоровьем и с другими медицинскими специальностями, который проходит с 18 ноября в Лиссабоне и насчитывает более 4800 участников.

Согласно исследованию, только 44,1% населения знают, что в Национальной службе здравоохранения есть стоматологи, и из них только 6,9% прибегали к SNS в прошлом году.

Мигель Павао сказал, что эти данные являются «зеркалом отсутствия политики в течение 40 лет», периода, когда население знало, что, если они пойдут в больницу или медицинский центр, у них не будет стоматологических кабинетов или мер по лечению полости рта.

Он предупредил, что Минздрав «не может быть министерством лечения заболеваний или паллиативной медицинской помощи, это должно быть министерство, которое способствует изменению поведения, рутинным консультациям и стабилизации заболеваний в начальной фазе. Это еще предстоит сделать».