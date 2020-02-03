Почему португальцы не совершают онлайн-покупок

Около 23 процентов португальских граждан заявили, что они не совершают покупки в интернете, опасаясь за безопасность своих онлайн-платежей.

Это самый высокий показатель среди стран Европейского Союза.

Эти данные были приведены в европейском отчете, посвященном использованию гражданами ЕС информационных технологий. Отчет был основан на данных социологического опроса, который был проведен во втором квартале прошлого года среди 6624 граждан Португалии.

Данный опрос стал частью более масштабного опроса, которых охватил примерно 200 000 граждан ЕС в возрасте от 16 до 74 лет. В этом исследовании Португалия была названа "страной ЕС с наибольшим беспокойством по поводу онлайн-торговли", 23 процента граждан которой не совершали никаких покупок в интернете в течение последних 12 месяцев из-за проблем с безопасностью платежей. Среди стран-членов с самым высоким процентом были также Испания (16 процентов), Венгрия и Финляндия (оба с 14 процентами). Наоборот, странами ЕС, граждане которых проявили наименьшую обеспокоенность, были Эстония (1 процент), Польша, Дания и Чешская Республика (все 2 процента).