Подготовка к Карнавалу на Мадейре

В субботу проходит Главное карнавальное шествие. Во время Карнавала атмосфера праздника и веселья царит на всем острове.

Карнавал – это, пожалуй, один из самых грандиозных и веселых праздников на Мадейре. В пятницу Фуншал просыпается под звуки многочисленных оркестров и карнавальных шествий. Праздник быстро распространяется по всему городу, а вечерами, пять дней подряд, на Муниципальной площади идут всевозможные представления.

Вечеров в субботу начинается главное событие – великолепное красочное карнавальное шествие. Участники шествия проходят по улицам города и затем собираются на Муниципальной площади, которая наполняется звуками музыки и яркими красками роскошных карнавальных костюмов, все танцуют и веселятся.

Во вторник Фуншал буквально взрывается от хохота. Вечером озорные комедианты и шутники проводят свое карнавальное шествие, пародирующее субботнее. Зрители буквально лопаются от хохота. Во время карнавальных праздников улицы Фуншала расцвечиваются разноцветными огнями и наполняются музыкой. Примите участие в этом веселом празднике!

Празднования пройдут с 19 февраля по 1 марта 2020