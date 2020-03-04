Подмосковные акробаты выступят на этапе Кубка мира в Португалии

Участниками соревнований станут шесть подмосковных спортсменов, выступающих парами: Кирилл Старцев и Виктория Аксенова, Тимофей Иванов и Максим Караваев, Диана Коротаева и Амина Омари. Они выступят в составе сборной России, пишет mosregtoday.ru.

По словам главы регионального Минспорта Романа Терюшкова, представители Подмосковья - опытные спортсмены, которые выступали на соревнованиях различного уровня и заслужили право быть в составе главной национальной сборной.

«В их активе удачные выступления и медали чемпионата России, чемпионата Европы, этапов Кубка мира. Это не оставляет сомнений в том, что акробаты готовы как функционально, так и психологически», - отметил министр. Он пожелал подмосковным акробатам удачи.