Покерные сайты в Португалии могут быть отключены

На прошлой неделе португальские законодатели одобрили законопроект №326, который предлагает ввести частичные или общие ограничения на доступ к игровым онлайн-платформам во время чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса.

В сопроводительном тексте законопроекта отмечается, что Португалия закрыла все свои наземные игровые центры, чтобы предотвратить дальнейшую передачу COVID-19, в то же время утверждая, что самоизоляция местных жителей открыла для них неограниченный и неконтролируемый доступ к каналам онлайн-игр, том числе и нелегальных, пишет bethub.org.

В тексте выделено, что игры в казино, бинго и покер представляют особую угрозу в нынешнем кризисе.

Правительству еще предстоит конкретизировать детали того, какие ограничения оно планирует ввести, но отмена права предлагать продукты для казино или покера может стать смертельным ударом для португальских онлайн-операторов, которые уже имеют дело с отменой большинство живых спортивных событий из-за пандемии.