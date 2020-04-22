Покерные сайты в Португалии могут быть отключены

Среда, 22 Апрель 2020 Португалия Португалия

Покерные сайты в Португалии могут быть отключены

Португальские операторы онлайн-азартных игр готовятся к тому, что вертикаль казино и покера может быть приостановлена ​​на время пандемии COVID-19.

На прошлой неделе португальские законодатели одобрили законопроект №326, который предлагает ввести частичные или общие ограничения на доступ к игровым онлайн-платформам во время чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса.

В сопроводительном тексте законопроекта отмечается, что Португалия закрыла все свои наземные игровые центры, чтобы предотвратить дальнейшую передачу COVID-19, в то же время утверждая, что самоизоляция местных жителей открыла для них неограниченный и неконтролируемый доступ к каналам онлайн-игр, том числе и нелегальных, пишет bethub.org.

В тексте выделено, что игры в казино, бинго и покер представляют особую угрозу в нынешнем кризисе.

Правительству еще предстоит конкретизировать детали того, какие ограничения оно планирует ввести, но отмена права предлагать продукты для казино или покера может стать смертельным ударом для португальских онлайн-операторов, которые уже имеют дело с отменой большинство живых спортивных событий из-за пандемии.

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