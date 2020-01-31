Покушать в Португалии любят

Пятница, 31 Январь 2020 Португалия Португалия

Покушать в Португалии любят

Национальная кухня — одна из основных составляющих культуры Португалии, то подтверждают данные Informa D&B.

Согласно статистике, за 2019 год товарооборот ресторанов составил более 3,7 млрд евро. Он вырос на 2,2%. Темпы увеличения прибыли очевидны, и как полагают эксперты, к концу нынешнего года объемы достигнут 3,8 миллиарда, то есть вырастут на 1,9%.

У ресторанного бизнеса выявлены особенности:

  • Особенно преуспевают заведения фастфуда, увеличив оборот средств на 7,6% за 12 месяцев.
  • Наибольшего успеха добиваются мелкие и независимые компании.
  • В стране более 28 тысяч организаций.
  • Пятерка крупнейших фирм контролирует 11% рынка.

Понятно, что туристы мало интересуются статистической информацией, однако им будет полезно знать, что рестораны Лиссабона, Порту, курортных городов и даже небольших провинциальных поселков пользуются популярностью у местных жителей, что говорит о высоком качестве обслуживания, пишет ТАСС.

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