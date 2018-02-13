Полицейские заинтересовались накладными ягодицами бразильца

Вторник, 13 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Полицейские заинтересовались накладными ягодицами бразильца

Полиция Португалии задержала мужчину, который пытался провезти через границу килограмм кокаина в накладных ягодицах.

Местные СМИ сообщили, что злоумышленник прибыл самолетом из Бразилии в международный аэропорт Лиссабона, где на него обратили внимание стражи порядка. В накладных ягодицах пассажира они обнаружили партию наркотика, которого бы хватило на пять тысяч доз. Точную стоимость товара полицейские не уточнили.

Теперь мужчине грозит обвинение в наркоторговле. Помимо самого контрабандиста, на одном из вокзалов города задержали и потенциального покупателя.

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