Половина португальцев хотят научиться программировать

Мужчины (58%) выражают это желание более уверенно, чем женщины (44%), но различий между социальными слоями нет.

Кроме того, 82% португальцев хотят, чтобы программирование преподавалось в средней школе, а 83% - также в высшей школе. Об этом говорится в недавнем исследовании состояния цифровой грамотности в Португалии, проведенном Фондом PHC в партнерстве с OnStrategy.

Что касается основных проблем населения в отношении темы «Цифровая грамотность», то 39% португальцев боятся искусственного интеллекта, а четверо из десяти португальцев не чувствуют себя в безопасности при обмене личной информацией в Интернете, причем больше всего боятся молодые люди (52%).

Что касается цифровой грамотности, то 68% португальцев считают себя автономными в повседневном использовании технологий. Однако только 44% наиболее старшего населения и около половины (55%) населения в возрасте от 55 до 64 лет, считают себя автономными.

Только 26% населения с базовым образованием считают себя обладающими цифровыми знаниями, и этот процент возрастает до 72%, если опросить людей с высшим образованием.

Медицинские услуги (46,5%), юридические услуги и услуги правосудия (38%), финансовый сектор (33,5%) - вот области, в которых португальцы больше всего хотят развиваться в цифровом формате.