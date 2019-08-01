Половина португальцев не могут позволить себе отпуск
Четверо из десяти португальцев не могут позволить себе даже недельный отпуск вне дома.
Об этом свидетельствуют данные Евростата, опубликованные на этой неделе.
Это значительно ниже среднего показателя по Европейскому союзу и вызывает определенные опасения европейских экономистов. Однако позитивная динамика в данном отношении имеет место.
Так, согласно данным, опубликованным статистическим управлением ЕС, Евростатом, прошлогодняя цифра в 41,3% значительно ниже, чем в прошлом: в 2009 году 63,3% жителей Португалии заявили, что не могут позволить себе отпуск на неделю. В последние годы этот показатель снизился до 47,2% в 2016 году и до 44,3% в 2017 году, пишет ТАСС.
Показатели за прошлый год ставят Португалию на восьмое место среди стран-членов ЕС с точки зрения возможностей провести недельный отпуск вне дома, причем Румыния находится в худшем положении с показателем 58,9%, далее следуют Хорватия - 51,3%, Греция и Кипр - по 51%, и Италия - 43,7%.
Напротив, самые низкие показатели были зафиксированы в Швеции (9,7%), Люксембурге (10,9%), Дании (12,2%), Австрии (12,4%) и Финляндии (13,3%). По всему ЕС в среднем 28,3% жителей ЕС в прошлом году заявили, что они не могут позволить себе провесит хотя бы одну неделю отдыха вне дома в год, по сравнению с 39,5% в 2013 году.
Данные, опубликованные Евростатом, основаны на опросах, проведенных среди жителей ЕС в возрасте 16 лет и старше