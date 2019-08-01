Половина португальцев не могут позволить себе отпуск

Об этом свидетельствуют данные Евростата, опубликованные на этой неделе.

Это значительно ниже среднего показателя по Европейскому союзу и вызывает определенные опасения европейских экономистов. Однако позитивная динамика в данном отношении имеет место.

Так, согласно данным, опубликованным статистическим управлением ЕС, Евростатом, прошлогодняя цифра в 41,3% значительно ниже, чем в прошлом: в 2009 году 63,3% жителей Португалии заявили, что не могут позволить себе отпуск на неделю. В последние годы этот показатель снизился до 47,2% в 2016 году и до 44,3% в 2017 году, пишет ТАСС.

Показатели за прошлый год ставят Португалию на восьмое место среди стран-членов ЕС с точки зрения возможностей провести недельный отпуск вне дома, причем Румыния находится в худшем положении с показателем 58,9%, далее следуют Хорватия - 51,3%, Греция и Кипр - по 51%, и Италия - 43,7%.

Напротив, самые низкие показатели были зафиксированы в Швеции (9,7%), Люксембурге (10,9%), Дании (12,2%), Австрии (12,4%) и Финляндии (13,3%). По всему ЕС в среднем 28,3% жителей ЕС в прошлом году заявили, что они не могут позволить себе провесит хотя бы одну неделю отдыха вне дома в год, по сравнению с 39,5% в 2013 году.

Данные, опубликованные Евростатом, основаны на опросах, проведенных среди жителей ЕС в возрасте 16 лет и старше