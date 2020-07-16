Попасть в Португалию можно без теста, но со штрафом

Правительство одобрило новый режим штрафов, которые будут взиматься с любой авиакомпании за несоблюдение правил безопасности при перевозке пассажиров в Португалию из стран «высокого риска».

Теперь любой португалец или турист, прибывающий из Соединенных Штатов Америки, Бразилии, Индии и других государств, не входящих в Европейский союз и Шенгенскую зону, должен иметь отрицательный молекулярный тест ПЦР (полимеразной цепной реакции). Тест на коронавирус SARS-COV-2 необходимо сделать не позднее, чем за 72 часа до прилета.

Если приезжие не имеют результатов теста, они будут оштрафованы на сумму от 500 до 2000 евро, в то время как авиакомпания, которая их перевозила, подвергнется более высокому штрафу – 3000 евро.

Согласно другим требованиям правительства, администрация аэропортов ANA обязана обеспечить бесконтактную проверку температуры всем прибывающим людям. Если пассажир отказывается измерять температуру, его оштрафуют на сумму от 2000 до 3000 евро.

Новые правила не распространяется на аэропорты в автономных районах Мадейры и Азорских островов, которые применяют собственную форму проверки на коронавирус.