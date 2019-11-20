Портреты португальской королевской семьи - на выставке в Санкт-Петербурге

Этот императорский путевой дворец в стиле псевдоготики был возведен в 1774-1777 гг. на дороге из Петербурга в Царское Село, «на 7-й версте Царскосельского тракта», по заказу императрицы Екатерины II, чтобы она могла отдыхать там во время путешествий в летнюю резиденцию. Строительство было поручено архитектору Юрию Фельтену. Первоначально по названию местности дворец именовался «Кекерикексинским домом» (в переводе с финского - «лягушачье болото»). В 1780 году, в честь десятой годовщины блистательной победы, одержанной русским флотом над турецким в сражении при Чесме 24 июня 1770 г., был переименован в «Чесменский».

Портретная галерея

Этот дворец особенно примечателен тем, что в нем располагалась галерея портретов правящих европейских монархов - современников Екатерины и членов их семей, над которыми, в свою очередь, были помещены мраморные медальоны с барельефными портретами российских великих князей и государей - предшественников Екатерины II на российском престоле, исполненными Ф.И. Шубиным (цикл «Родословие российских государей»).

Коллекция из 56 портретов царственных особ находилась в Чесменском дворце до 1830 года, когда по приказу Николая I в нем была устроена военная богадельня. Мраморные медальоны переместили в Оружейную палату Кремля в Москве, а живописные портреты - в Английский дворец в Петергофе и Гатчинский дворец. После революции, в 1920-е годы, портреты были переданы в Эрмитаж, некоторые из них впоследствии проданы за границу.

От придворных живописцев

Портреты для галереи начали заказывать в январе-феврале 1773 года, когда российским послам при европейских дворах было отдано распоряжение заказать и, по исполнении, отправить в Санкт-Петербург живописные изображения монархов и членов их семей. (Сведения о заказах содержатся в хранящихся в Российском государственном историческом архиве делах о средствах, выделявшихся Екатериной II из кабинетских сумм.) Почти единовременное создание портретов, как и их приблизительно одинаковые размеры (230-240 см х 140-170 см), свидетельствуют о том, что галерея была задумана как единый ансамбль. И его особенностью является то, что в нем равно широко развернуты как ретроспективная (внутрироссийская) линия - российские правители, так и современная (внешнеполитическая) - европейские правители.

Все изображения соответствуют канонам парадного портрета. В XVIII веке все, кто упоминал о галерее, высоко отзывались об их художественных достоинствах. И это не случайно, ибо создание портретов для Чесменского дворца было поручено придворным живописцам соответствующих государств (Б. Уэст, Н. Данс, Л. Паш Младший, А.Д. Тербуш-Лисиевская, Ж.-Б. Ализар и др.). Портреты португальской королевской семьи принадлежат кисти Мигела Антониу ду Амарала. На проходящей сейчас выставке в Зимнем дворце демонстрируются пять работ этого придворного португальского живописца из собрания Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Венценосные особы

Открывают экспозицию портреты маслом королевской четы Португалии: короля Жозе I (1714-1777) и его супруги, дочери испанского короля Филиппа V Марианны Витории - королевы Португалии (1718-1781). Король Жозе I, прозванный Реформатором, вошел на престол в 1750 году. При его правлении были предприняты попытки перестроить все аспекты экономической, социальной и колониальной политики, чтобы Португалия могла более эффективно соперничать с другими великими европейскими державами.

Поскольку у королевской четы не было сыновей, король объявил старшую дочь Марию Франсишку (1734-1816) наследницей престола и провозгласил ее принцессой Бразильской. В июне 1760 года Мария вышла замуж за своего дядю, младшего брата ее отца, дона Педру (1717-1786), получившего после вступления в брак титул принца Бразильского. После смерти отца она стала королевой под именем Мария I. Их старший сын, наследник португальского престола, инфант португальский Жозе, носивший титул принца Бразильского (1761-1788), женился в 1777 году на младшей сестре своей матери - принцессе Бенедикте Португальской (1746-1829); брак был бездетным. Умер он в 1788 году от оспы. Экспозиция включает портреты всех перечисленных венценосных особ.

Об авторе

Мигел Антониу ду Амарал (ок. 1710-1780) - ученик известного в Португалии мастера портретной живописи Франсишку Пинту Перейра, работам которого современники давали очень высокую оценку. Из сохранившихся скудных сведений известно, что он родился около 1710 года в городе Каштелу Бранку. В 1754 году Амарал был принят в Гильдию живописцев Святого Луки в Лиссабоне. Художник создавал картины на религиозные сюжеты, в том числе и масштабные живописные работы для церквей и монастырей. Но позиционировал себя больше как портретист, несмотря на то, что не все одобряли его стиль живописи. Современнники указывали на некую его инфальтильность в технике, которая также может наблюдаться и в картинах, представленных в Эрмитаже.