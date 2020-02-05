"Порту" и "Академико Визеу" сыграли вничью в матче Кубка Португалии

Встреча, прошедшая в Визеу, завершилась со счетом 1:1. На гол бывшего игрока московского "Спартака" Зе Луиша (59-я минута) хозяева поля, выступающие во втором по силе дивизионе чемпионата страны, ответили точным ударом Жоао Марио (71-я). Ответный матч пройдет 12 февраля, пишет РИА Новости.

В другой полуфинальной игре "Бенфика" дома победила "Фамаликан" - 3:2.