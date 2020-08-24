Порту поможет семьям заплатить за аренду

Программа «Porto Solidario – Муниципальный фонд для оказания чрезвычайной социальной помощи» предоставит по 193,11 евро малоимущим семьям. Выплата будет проводиться ежемесячно в течение двух лет. Программа запущена в 2014 году, последний бюджет является самым высоким за всю историю существования проекта и достигает 1,3 млн евро. Заявки на участие подали 729 семей, но только 479 получили одобрение.

Цель проекта – поддержать людей, оказавшихся в сложном финансовом положении, которые не могут самостоятельно нести расходы на покупку жилья, а также помочь 560 домашним хозяйствам с «бременем арендной платы». За шесть лет программа «Porto Solidario» помогла 3121 семье, выплачивая среднюю компенсацию по 178,52 евро, суммарные инвестиции муниципалитета составили 7,8 млн евро.

Также недавно была запущена программа «Porto Com Sentido», задача которой привлечь португальцев в центральные районы Порту. Недвижимость, главным образом местное жилье, будет сдаваться в аренду частным лицам, а затем предоставляться в субаренду по доступным ценам.