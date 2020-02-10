"Порту" прервал 16-матчевую победную серию "Бенфики"

Понедельник, 10 Февраль 2020 Португалия Португалия

Футболисты "Порту" обыграли на своем поле "Бенфику" в рамках 20-го тура чемпионата Португалии.

Встреча, прошедшая в субботу в Порту на стадионе "Драгау", завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. У победителей отличились Сержиу Оливейра (10-я минута) и Алекс Теллес с пенальти (38), а еще один мяч в свои ворота срезал игрок гостей Рубен Диаш (44). У "Бенфики" оба мяча забил Карлос Винисиус (18 и 50), пишет РИА Новости.

"Порту" выиграл третий матч кряду, набрал 50 очков и теперь отстает от лидирующей в таблице примейры "Бенфики" на 4 балла. Лиссабонцы потерпели второе поражение в нынешнем сезоне в рамках чемпионата страны.

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