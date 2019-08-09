«Порту» рассчитывает на Касильяса в чемпионате Португалии

Пятница, 09 Август 2019 Португалия Португалия

«Порту» рассчитывает на Касильяса в чемпионате Португалии

«Порту» официально заявил испанского голкипера Икера Касильяса на сезон в португальскую лигу.

Испанец может быть заявлен на матчи нового сезона.

Касильяс возвращается в команду после перенесенного инфаркта. Вратарю стало плохо прямо во время тренировки «Порту», пишет news.sportbox.ru.

Ранее он заявил, что в период реабилитации будет работать на руководящей должности в клубе.

Игрок присоединился к команде на предсезонных сборах уже 1 июля.

Первый матч «Порту» в домашней лиге проведет 10 августа против «Жил Висенте».

Напомним, что «Порту» является соперником «Краснодара» в Лиге чемпионов.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья