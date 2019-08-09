«Порту» рассчитывает на Касильяса в чемпионате Португалии

Испанец может быть заявлен на матчи нового сезона.

Касильяс возвращается в команду после перенесенного инфаркта. Вратарю стало плохо прямо во время тренировки «Порту», пишет news.sportbox.ru.

Ранее он заявил, что в период реабилитации будет работать на руководящей должности в клубе.

Игрок присоединился к команде на предсезонных сборах уже 1 июля.

Первый матч «Порту» в домашней лиге проведет 10 августа против «Жил Висенте».

Напомним, что «Порту» является соперником «Краснодара» в Лиге чемпионов.