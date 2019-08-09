«Порту» рассчитывает на Касильяса в чемпионате Португалии
«Порту» официально заявил испанского голкипера Икера Касильяса на сезон в португальскую лигу.
Испанец может быть заявлен на матчи нового сезона.
Касильяс возвращается в команду после перенесенного инфаркта. Вратарю стало плохо прямо во время тренировки «Порту», пишет news.sportbox.ru.
Ранее он заявил, что в период реабилитации будет работать на руководящей должности в клубе.
Игрок присоединился к команде на предсезонных сборах уже 1 июля.
Первый матч «Порту» в домашней лиге проведет 10 августа против «Жил Висенте».
Напомним, что «Порту» является соперником «Краснодара» в Лиге чемпионов.