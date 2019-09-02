"Порту" разгромил "Виторию" в матче чемпионата Португалии

Встреча, прошедшая в Порту, завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Мусса Марега (на 14-й и 90+3-й минутах), также голом отметился Иван Маркано (88). С первой минуты игры "Витория" играла вдесятером: был удален Эдмонд Тапсоба. Затем красную карточку получил еще один игрок клуба из Гимарайнша Дэвидсон (79), пишет РИА Новости.

"Порту" с 9 очками располагается на втором месте в чемпионате, "Витория" (2) идет на 17-й строчке.