"Порту" разгромил "Виторию" в матче чемпионата Португалии

Понедельник, 02 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

"Порту" разгромил "Виторию" из Гимарайнша в домашнем матче третьего тура чемпионата Португалии по футболу.

Встреча, прошедшая в Порту, завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Мусса Марега (на 14-й и 90+3-й минутах), также голом отметился Иван Маркано (88). С первой минуты игры "Витория" играла вдесятером: был удален Эдмонд Тапсоба. Затем красную карточку получил еще один игрок клуба из Гимарайнша Дэвидсон (79), пишет РИА Новости.

"Порту" с 9 очками располагается на втором месте в чемпионате, "Витория" (2) идет на 17-й строчке.

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