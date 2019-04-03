"Порту" стал первым финалистом Кубка Португалии

Ответная игра, прошедшая во вторник в Браге, закончилась со счетом 1:1. На гол Паулиньо на 41-й минуте у хозяев поля "драконы" ответили точным ударом Данилу Перейры на 74-й.

"Порту" заканчивал встречу в меньшинстве: на 88-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Фелипе, пишет РИА Новости.

Первый матч команд, состоявшийся 26 февраля в Порту, закончился крупной победой одноименной команды – 3:0.

В финале Кубка Португалии 26 мая "Порту" сыграет с сильнейшим в противостоянии двух лиссабонских клубов - "Бенфики" и "Спортинга".