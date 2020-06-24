«Порту» вышел на первое место в чемпионате Португалии

Встреча завершилась со счётом 4:0. В составе «Порту» дубль оформил нападающий Мусса Марега (53, 84). Ещё два гола футболисты «Порту» забили с пенальти. Их реализовали защитник Алекс Теллес (60) и полузащитник Сержиу Оливейра (70). На сегодняшний день «Порту» занимает первое место в чемпионате Португалии, на счету команды 67 очков после 28 туров. «Боавишта» идёт на девятом месте с 35 очками.