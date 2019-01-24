«Порту» вышел в финал Кубка лиги Португалии, одолев «Бенфику»

Встреча состоялась 23 января и завершилась в серии пенальти со счетом 2:1.

Основное время встречи завершилось вничью: на гол нападающего «Браги» Диего Соузы, который отличился уже на 3-й минуте встречи, ответил защитник «Спортинга» Себастьян Коатес, пишет news.sportbox.ru.

Серия пенальти завершилась со счетом 4:3, автором решающего одиннадцатиметрового стал Джефферсон Насименту.

Отметим, в сезоне-2017/18 именно «Спортинг» стал обладателем трофея.

Накануне во втором полуфинальном матче «Порту» встречался с «Бенфикой». Матч завершился победой «Порту» со счетом 3:1.

Финальный матч состоится 26 января.