«Порту» вышел в финал Кубка лиги Португалии, одолев «Бенфику»
Действующий обладатель Кубка Португалии лиссабонский «Спортинг» вышел в финал турнира, обыграв «Брагу».
Встреча состоялась 23 января и завершилась в серии пенальти со счетом 2:1.
Основное время встречи завершилось вничью: на гол нападающего «Браги» Диего Соузы, который отличился уже на 3-й минуте встречи, ответил защитник «Спортинга» Себастьян Коатес, пишет news.sportbox.ru.
Серия пенальти завершилась со счетом 4:3, автором решающего одиннадцатиметрового стал Джефферсон Насименту.
Отметим, в сезоне-2017/18 именно «Спортинг» стал обладателем трофея.
Накануне во втором полуфинальном матче «Порту» встречался с «Бенфикой». Матч завершился победой «Порту» со счетом 3:1.
Финальный матч состоится 26 января.