«Порту» вышел в финал Кубка португальской лиги

Среда, 23 Январь 2019 Португалия Португалия

«Порту» вышел в финал Кубка португальской лиги

«Порту» одержал верх над «Бенфикой» в полуфинальном матче Кубка португальской лиги, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Порту».

«Драконы» открыли счет на 24-й минуте, автором забитого мяча стал Ясин Браими. «Орлы» сумели отыграться на 31-й минуте благодаря голу Рафы Силвы. Однако еще до перерыва «Порту» снова повел: Мусса Марега сделал счет 2:1. Окончательный результат в конце второго тайма установил Фернандо Андраде, пишет gazeta.ru.

Соперником «Порту» в финале Кубка португальской лиги станет победитель матча «Брага» — «Спортинг».

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