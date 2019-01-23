«Порту» вышел в финал Кубка португальской лиги

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Порту».

«Драконы» открыли счет на 24-й минуте, автором забитого мяча стал Ясин Браими. «Орлы» сумели отыграться на 31-й минуте благодаря голу Рафы Силвы. Однако еще до перерыва «Порту» снова повел: Мусса Марега сделал счет 2:1. Окончательный результат в конце второго тайма установил Фернандо Андраде, пишет gazeta.ru.

Соперником «Порту» в финале Кубка португальской лиги станет победитель матча «Брага» — «Спортинг».