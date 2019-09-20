Португальца Руи Пинту обвинили в 147 преступлениях

Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на ВВС.

Преступления Пинты связаны с незаконным доступом к чужим данным, вымогательствами при отягчающих обстоятельствах и нарушениями приватности переписки, пишет 360tv.ru.

Его задержали в Венгрии в январе этого года, а в марте экстрадировали на родину и арестовали. Власти Португалии подозревают, что преступник получил доступ к компьютерным системам государства, лиссабонского «Спортинга» и инвестиционного фонда Doyen Sports, а затем опубликовал конфиденциальные документы.

Основной задачей Football Leaks Пинту называл разоблачение коррупции в спорте через публикации конфиденциальных документов. С помощью данных, опубликованных Football Leaks, выявили серьезные нарушения финансового фэйр-плей. В результате многим клубам, в том числе «ПСЖ» и «Манчестер Сити», грозило исключение из Лиги чемпионов. Публикации портала привели к проблемам нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду с налоговыми органами.