Португальцам автомобили обходятся дороже

В прошлом месяце в Португалии продали на 8,2% меньше автомобилей, чем в январе. Согласно данным автомобильной Ассоциации (Associação Automóvel de Portugal) всего в феврале было продано 22 тысячи новых автомобилей. В период с января по февраль продажи сократились на 0,8%. В общей сложности с начала 2019 года было продано 44000 машин.

При этом, Португалия по-прежнему остается страной, которой новые автомобили обходятся дороже всех. Это происходит из-за высоких налоговых ставок: транспортного налога и налога на добавленную стоимость.

Diário de Notícias, приводит пример, о том, что за наиболее популярный в стране автомобиль Renault Clio, португальцы вынуждены платить на 2000 евро больше, чем жители соседней Испании.