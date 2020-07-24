Португальцам возвратят деньги за купленные велосипеды

Пятница, 24 Июль 2020 Португалия

Португальцам возвратят деньги за купленные велосипеды

В Лиссабоне начнут возмещать расходы на приобретение велосипедов.

Возврат средств начнется в августе в рамках «Программы поддержки покупки велосипедов». Бюджет проекта составляет 3 млн евро. Из них 500 тыс. предназначены для компенсации на приобретение грузовых моделей, 1 млн – для электрических, а остальное – для обычных и адаптированных моделей под нужды людей с ограниченной подвижностью.

В случае с обычными транспортными средствами, сумма возмещения составит 50% (но не более 100 евро). Воспользоваться возвратом могут жители и студенты Лиссабона, а также рабочие, которые трудятся в столице. Для поддержки покупки адаптированных велосипедов городской совет покроет до 75% от стоимости (до 200 евро).

Что касается электрических велосипедов, финансовая компенсация покроет 50%, при этом максимальная выплата может составить 350 евро. Возмещение в случае адаптированных электрических велосипедов увеличивается до 75% (не больше 500 евро).

Грузовые модели получают возврат половины суммы при условии, что выплата не превышает 500 евро.

Большинство партий проголосовали «за»: программа позволит людям пересесть на устойчивые транспортные средства и значительно улучшить качество воздуха в столице.

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