Португальцев без семейного врача стало намного больше

В регионе Лиссабона и долины Тежу по-прежнему сосредоточено наибольшее количество пользователей, не имеющих семейного врача.

По состоянию на конец 2021 года более 1,1 миллиона португальцев не имели семейного врача, что примерно на 300 тысяч человек больше, чем в предыдущем году, предупредил Совет государственных финансов (CFP) .

Число людей, не имеющих семейного врача, составляет 10,9% от общего числа людей, зарегистрированных в Национальной службе здравоохранения (НСЗ).

Согласно документу, опубликованному в эту среду, в регионе Лиссабона и долины Тежу по-прежнему сосредоточено наибольшее количество пользователей без семейного врача, что составляет 68,8% от общего числа жителей.

В 2021 году было проведено 12,4 миллиона медицинских консультаций, что соответствует уровню 2019 года и на 11,4% больше, чем в 2020 году, а также более 708 000 хирургических вмешательств, что даже превышает примерно 704 тысячи в 2019 году.