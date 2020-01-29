Португальцев эвакуируют из китайского Уханя самолетом

Среда, 29 Январь 2020 Португалия Португалия

Португальцев эвакуируют из китайского Уханя самолетом

Власти страны уже ведут переговоры о вывозе своих граждан.

Португальское правительство планирует эвакуировать своих граждан из Уханя, китайского города, который является очагом эпидемии коронавируса. Об этом сообщает издание Noticias ao minuto.

Португальские власти уже ведут переговоры с китайским правительством о возможности эвакуации людей чартерным рейсом. В сообщении властей говорится, что по прибытию португальцев осмотрят, некоторое время они проведут на карантине в качестве меры предосторожности.

Несколькими днями ранее из Уханя были эвакуированы американские граждане, в том числе представители посольства и их семьи. Украина, Франция, Великобритания, Япония, Южная Корея, Австралия и Индия также рассматривают возможности вывоза своих граждан.

Напомним, в Китае произошла вспышка нового вируса, вызывающего пневмонию, по последним данным заражены более 2700 человек, 80 человек погибли. Большинство заболевших из города Ухань в центральном Китае. Заболевших также обнаружили в Макао, Японии, Корее, Тайланде, Германии и США. Большинство заразившихся приехали из Уханя, ездили туда недавно, либо общались с его жителями.

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