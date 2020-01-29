Португальцев эвакуируют из китайского Уханя самолетом

Португальское правительство планирует эвакуировать своих граждан из Уханя, китайского города, который является очагом эпидемии коронавируса. Об этом сообщает издание Noticias ao minuto.



Португальские власти уже ведут переговоры с китайским правительством о возможности эвакуации людей чартерным рейсом. В сообщении властей говорится, что по прибытию португальцев осмотрят, некоторое время они проведут на карантине в качестве меры предосторожности.



Несколькими днями ранее из Уханя были эвакуированы американские граждане, в том числе представители посольства и их семьи. Украина, Франция, Великобритания, Япония, Южная Корея, Австралия и Индия также рассматривают возможности вывоза своих граждан.



Напомним, в Китае произошла вспышка нового вируса, вызывающего пневмонию, по последним данным заражены более 2700 человек, 80 человек погибли. Большинство заболевших из города Ухань в центральном Китае. Заболевших также обнаружили в Макао, Японии, Корее, Тайланде, Германии и США. Большинство заразившихся приехали из Уханя, ездили туда недавно, либо общались с его жителями.