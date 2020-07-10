Португальцев ожидают жаркие выходные

В выходные Лиссабон, столицу Португалии, ждет безоблачная жаркая погода. Максимальная температура установится в субботу днем, тогда столбик термометра покажет +34оС. Ночью будет гораздо прохладнее – +17оС. В воскресенье показатель немного снизится, но с понедельника средняя отметка вернется к +33оС и сохранится на этом уровне всю следующую неделю.

В центральных районах жителей ждет знойный уик-энд. В субботу воздух прогреется до 37 градусов днем и 24 ночью. В ближайшее время похолодание не прогнозируется: до конца недели сохранится жара с максимальной температурой +38оС и минимальной – +23оС.

На севере португальцы смогут передохнуть от зноя и яркого солнца: в выходные средний максимум достигнет +30оС, а минимум – +19оС. Воскресение станет самым холодным днем, показатели термометра снизятся до +26оС и +17оС, соответственно. Метеорологи обещают слабый западный ветер и переменную облачность, которая будет усиливаться в течение недели.

В южных городах ситуация похожая: в выходные прогнозируется облачная погода, дневной показатель температуры составит 31 градус. С понедельника на термометре установится отметка в +35оС днем, которая сохранится до конца недели. Средние ночные минимумы упадут до +23оС.