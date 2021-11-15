Португальцев стимулируют переезжать подальше от побережья

Правительство объявляет об изменениях в программе «Emprego Interior MAIS»: в рамках проекта также будет доступна удаленная работа.

Инициатива «Emprego Interior MAIS», запущенная в августе 2020 года, уже одобрила 371 заявку, что соответствует 667 людям. По данным Министерства труда, солидарности и социального обеспечения, к концу октября 44 человека покинули побережье и направились во внутренние районы страны, сообщает Rádio Renascença.

Поддержка семьи , чтобы сделать изменение может доходить до 4827 евро. В общей сложности правительство уже потратило 1,2 миллиона евро на платную поддержку.

Каштелу-Бранко - самый востребованный округ: для переезда сюда одобрено 20% заявок, за ним следуют Порталегре (10%), Эвора (10%) и Гуарда (9%).

Министр труда Ана Мендеш Годиньу объявила на этой неделе, что эта программа претерпит некоторые изменения, а именно, она будет расширена, и удаленная работа также станет приемлемой.

«Мы готовимся расширить программу, чтобы охватить всех, кто хочет работать удаленно с внутренней территории. Но мы также собираемся открыть ее для иностранных рабочих, которые хотят работать во внутренних районах Португалии », - говорит Мендеш Годинью.