Португальцев в Алгарве стало больше

Среда, 26 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Португальцев в Алгарве стало больше

В этом году в Алгарве отдохнуло больше португальцев, нежели британцев.

Количество португальских туристов, отдохнувших в Алгарве впервые превысило число британских туристов. Об этом сообщается в новом отчете Ассоциации отелей Португалии (AHP), опубликованном на этой неделе. 

Тем не менее, британцы продолжали занимать первое место в списке иностранных гостей Алгарве. С одной стороны владельцев отелей радует увеличение внутреннего рынка туризма, с другой - потеря британских туристов вызывает беспокойство у предпринимателей Алгарве на фоне дальнейшей неопределенности с Брекситом. В прошлом году только шесть процентов респондентов в ежегодном опросе сказали, что возможное влияние Brexit было проблемой, по сравнению с 18 процентами, в основном, отельерами Алгарве и Мадейры, в этом году.

Тем не менее, подавляющее большинство респондентов считают, что следующий год принесет лучшие показатели с точки зрения доходов или средних цен, поскольку сентябрь сейчас превосходит август и считается самым успешным для туристической отрасли месяцем года. В 2019 году число португальских туристов должно расти, а также ожидается, что будет больше туристов из Испании и Франции.

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