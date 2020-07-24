Португальцев ждет еще одна теплая неделя

Пятница, 24 Июль 2020 Португалия

Португальцев ждет еще одна теплая неделя

Высокие температуры, ветры и ясное небо. Местами возможен дождь

В выходные в португальской столице небо затянет облаками, но температура останется стабильной: +30 оС днем и +18 оС ночью. В понедельник ожидается повышение до +32 оС, ясная погода сохранится в течение всей недели.

В центральных регионах установится жаркая летняя погода. В воскресенье столбик термометра поднимется до 36 градусов, температура на уровне 35-37 градусов останется до следующих выходных. Ночью показатель снизится до 19 градусов, а северо-западные ветры принесут немного прохлады.

На севере похолодает до +25 оС днем и +16 оС ночью. Ожидаются умеренные ветры северо-западного направления.

В южных городах будет жарко, в течение недели дождя не предвидится, а ветер не принесет особого облечения. Температура сохранится на отметке 34 градусов с ночным снижением до 23 градусов.

На Мадейре будет солнечно и ясно, показатель термометра закрепится на уровне 27-28 градусов. В понедельник и вторник небо может затянуть облаками.
Азорские острова ожидают похолодания, в субботу и к концу следующей недели возможен небольшой дождь. Температура понизится до +23 оС в выходные, с понедельника немного увеличится и составит +26 оС.

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