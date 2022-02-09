Португальцы больше других европейцев заботятся о здоровье

В то время, когда Европа и мир переживают пандемию, 72% португальцев считают, что общественное здравоохранение должно быть фундаментальным приоритетом Европейского парламента.

Это число намного выше среднего для других европейских народов, которое составляет около 42%.

Более того: во время пандемии граждане стали больше поддерживать Европейский Союз, и большинство европейцев (58%) хотят, чтобы он играл более важную роль в будущем.

В Евробарометре будущего Европы, проведенном в 27 государствах, 61% португальцев определили в качестве приоритетов борьбу с бедностью и социальной изоляцией, а также поддержку экономики и занятости (60%).

В Португалии респонденты также считают важными ценностями равенство между мужчинами и женщинами (32%), солидарность между государствами ЕС и регионами (30%) и человеческое достоинство (27%).

Интересно, что почти треть респондентов (32%) считают демократию важнейшей ценностью, а в Португалии это число не превышает 19%.

Среди государств, которые ставят демократию на первое место, например, Швеция, Германия, Финляндия, Италия, Дания.

Респонденты в Чешской Республике и Венгрии поставили на первое место защиту прав человека.

Португальцы продолжают считать имидж Европейского Союза позитивным (67%), уступая только ирландцам.