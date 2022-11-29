Португальцы больше всего ценят в работе ее результат

Указанный процент намного выше, чем в среднем по Европе, показывает исследование «European Work Voices 2022», проведенное консультантом по персоналу Kelly.

«Цель состоит в том, чтобы понять, каково состояние мира труда во время непредсказуемости, вызванной пандемией, экономической нестабильностью, а также растущей озабоченностью проблемами, связанными с социальной справедливостью», - комментирует Ванда Бриту, директор по персоналу Kelly Portugal.

Опрос был проведен на выборке из более чем 5600 респондентов из восьми разных стран.

На вопрос «Какова степень важности цели в работе по шкале от 1 до 10?» средний ответ португальцев составил 9,1, тогда как средний европейский показатель был зафиксирован на уровне 8,8.

Также можно увидеть, что Португалия намного ниже среднемирового показателя (71%), когда дело доходит до достижения этой цели.

Более тревожные данные показывают, что в возрасте от 55 до 64 лет только около половины сотрудников способны увидеть какую-либо цель в своей работе.

В качестве возможностей для совершенствования, чтобы создать более сильное ощущение достижения в работе, респонденты из Португалии называют «ценность работников», «создание возможностей для работы с другими командами» и «участие в проектах, выходящих за рамки специализации».

Что касается будущего работы, португальцы настроены наиболее оптимистично, демонстрируя большую уверенность в своем карьерном росте, чем в среднем по миру. По шкале от одного до 10 средний показатель португальцев составляет 6,3, в отличие от среднего европейского показателя 5,9.