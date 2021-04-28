Португальцы будут путешествовать по Португалии

Такие выводы сделаны в исследовании, проведенном Europ Assistance.

Согласно исследованию «Аренда на время отпуска», проведенному посредством онлайн-опроса 8770 человек в восьми странах, «большинство португальцев планируют путешествовать в этом году, особенно в летний сезон, и выбирают Португалию в качестве пункта назначения».

«Более половины респондентов предпочитают путешествовать в пределах своей страны, а 31% планируют поехать в европейские страны», говорится в исследовании, цель которого - отразить изменения в привычках путешествий из-за Covid-19.

Примерно 47% респондентов из Португалии выбирают отпуск в июле, августе и сентябре 2021 года, но 22% рассматривают возможность путешествовать только после 2022 года, и эта тенденция согласуется с глобальным анализом анкет.

Подавляющее большинство респондентов (77%) уже нашли себе место для проживания и называют спокойствие, комфорт, уединение и общение с природой причинами, по которым они предпочитают отдых в арендованном доме.

Что касается страхования путешествий, то 58% респондентов заявили, что никогда не оформляли туристическую страховку при бронировании отпуска.

Однако 66% признают, что приобретение страховки для следующей поездки «вероятно» или «очень вероятно», что свидетельствует о большей озабоченности со стороны португальцев из-за пандемии.