Португальцы ценят удаленную работу

Люди начинают возвращаться в офисы. В Соединенных Штатах люди говорят, что они предпочли бы получать меньше или сменить место работы, чем вернуться к старой модели работы. Но португальцы не такие.

В Португалии гибкость и удаленная работа высоко ценятся, но жертвовать ради этого частью зарплаты португальцы не готовы.

В Португалии пандемия стала синонимом беспрецедентной приверженности удаленке. По данным Национального института статистики, в период с апреля по июнь 717 000 человек работали удаленно в Португалии, что составляет 14,9% занятого населения страны.

Долгие месяцы, проведенные на удаленной работе, побудили португальцев высоко ценить эту более гибкую модель, но когда появился второй вариант, который требует финансовых жертв за право работать из дома, португальцы активно протестуют.

Если за границей гибкость работодателя все больше становится одним из определяющих факторов в привлечении и удержании талантов, то в Португалии оплата труда по-прежнему имеет наибольшее значение для работников.