Португальцы чаще других европейцев отмечают День святого Валентина

Празднование Дня святого Валентина в ресторане для европейцев остается классикой.

По данным TheFork, в этом году имело место наибольшее количество бронирований. В среднем в день 14 февраля европейцы заказывают ужин в 3 раза чаще по сравнению с обычными датами. Португальцы лидируют в этом рейтинге, имея показатель - в 4 раза чаще, опережая жителей таких стран, как Франция (3,6+), Швейцария и Голландия (3+) и Италия (2,6+).

Исследование TheFork также показывает, что сделанные бронирования не являются исключительно прерогативой пар. На самом деле, около 4 процентов европейцев заказывают ужин для 1 или 3 человек в эту ночь. В этом случае Португалия отстает от голландцев (4,6% против 5,4%), но опережает такие страны, как Италия (4,5%), Швейцария (3,3%) и Франция (3%), пишет РИА Новости.

Европейцы предпочитают итальянскую кухню для празднования этой даты, так как рестораны этой кухни чаще других резервируются романтичными жителями Португалии, Франции, Италии, Голландии и Швейцарии. На национальном уровне самой популярной кухней в День святого Валентина является португальская, за которой следуют блюда интернациональной и итальянской кухни в порядке предпочтения.

В топ-3 Франции входят французская, итальянская и индийская кухня. Итальянцы, со своей стороны, выбирают средиземноморскую кухню, морепродукты, а также японскую кухню. Голландцы в основном предпочитают интернациональную, французскую и итальянскую кухни. Наконец, швейцарцы делают ставку на французскую, международную и итальянскую кухни.

Через TheFork вы можете найти и забронировать более 80 000 ресторанов в Европе, Австралии и Латинской Америке. В Португалии приложение в настоящее время объединяет более 2500 ресторанов.