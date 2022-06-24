Португальцы часто обращаются в суды

С 2019 года - за год до пандемии - количество остановленных дел сократилось примерно на 55 000, португальские суды теперь имеют коэффициент решения около 100% (количество поступающих дел равно числу решенных), а среднее время принятия решения составляет 200 дней (менее года).

В целом по стране с 2019 года по 31 мая текущего года в судах находится на рассмотрении на 55 782 дела меньше, что соответствует уменьшению количества незавершенных дел на 16,2% (см. таблицу ниже).

Данные получены от Высшего совета судебной власти (CSM) и не включают процессы административных и налоговых судов (TAF), поскольку они принадлежат другому Высшему совету.

«Идея медленного правосудия противоречит представленным данным, - говорит Жозе Соуза Ламейра. - Мы не можем оценивать портрет португальского правосудия по одному или двум мегапроцессам. Мы должны раз и навсегда покончить с представлением о том, что медленные темпы правосудия являются препятствием для экономического развития».

17 июня президент Республики заявил, что медлительность правосудия является «слабым местом» демократии. «К сожалению, мы знаем, что правосудие во многих случаях длилось пять, десять, пятнадцать, двадцать лет», - отметил Марселу Ребелу де Соуза.

Данные, представленные CSM, показывают, что Португалия также является 9-й страной с наибольшим числом судебных разбирательств из 27 стран ЕС. Наверху таблицы находится Румыния, а внизу наименее склонная к судам Финляндия.