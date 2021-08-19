Португальцы дали низкую оценку экономике страны

Исследование Observatório da Sociedade Portuguesa da Católica-Lisbon «Исследование португальского общества: счастье, удовлетворение, доход, сбережения и экономическая уверенность», охватило 998 человек.

34,7% респондентов оценивают экономические условия в Португалии как «умеренные», 23,2% - от «хорошо» до «отлично».

Что касается ожиданий относительно будущего экономических условий в стране, почти половина респондентов (48,6%) полагают, что они будут ухудшаться, и только 27,6% ждут улучшения.

В отношении интереса к сбережениям 59,3% участников указывают, что они «очень заинтересованы», а 30,4% показывают, что «проявляют некоторый интерес», 1,7% указывают, что «не заинтересованы» в сбережениях, а 2,4% говорят, что «мало заинтересованы».

Что касается доходов, 49,0% участников указали, что с их текущим доходом «можно жить», 20,2% считают, что это «немного сложно», 12,5% заявили, что с их доходом «жить комфортно», и 5,1% респондентов признают, что «жить очень трудно».