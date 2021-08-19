Португальцы дали низкую оценку экономике страны

Четверг, 19 Август 2021 Португалия Португалия

Португальцы дали низкую оценку экономике страны

Согласно исследованию, более половины респондентов оценивают экономические условия как «от слабых до очень слабых».

Исследование Observatório da Sociedade Portuguesa da Católica-Lisbon «Исследование португальского общества: счастье, удовлетворение, доход, сбережения и экономическая уверенность», охватило 998 человек.

34,7% респондентов оценивают экономические условия в Португалии как «умеренные», 23,2% - от «хорошо» до «отлично».

Что касается ожиданий относительно будущего экономических условий в стране, почти половина респондентов (48,6%) полагают, что они будут ухудшаться, и только 27,6% ждут улучшения.

В отношении интереса к сбережениям 59,3% участников указывают, что они «очень заинтересованы», а 30,4% показывают, что «проявляют некоторый интерес», 1,7% указывают, что «не заинтересованы» в сбережениях, а 2,4% говорят, что «мало заинтересованы».

Что касается доходов, 49,0% участников указали, что с их текущим доходом «можно жить», 20,2% считают, что это «немного сложно», 12,5% заявили, что с их доходом «жить комфортно», и 5,1% респондентов признают, что «жить очень трудно».

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