Португальцы довольны работой мэрий

Опрос, проведенный Aximage, показывает, что основная часть португальцев удовлетворены усилиями местных властей.

50% дают мэриям положительную оценку, а 27% - отрицательную за четыре месяца до муниципальных выборов, которые состоятся в сентябре или октябре 2021 года.

В регионе Порту удовлетворенность муниципальным управлением выше (59%), а неудовлетворенность (23%) ниже, что дает положительный баланс в 36 пунктов.

В столичном регионе Лиссабона положительные оценки также составляют большинство (45%), но они менее выразительны и имеют больше отрицательных оценок (26%). Из-за этого баланс в Лиссабоне падает до 19 баллов.

Молодые избиратели в возрасте от 18 до 34 лет больше других групп довольны местными властями, тогда как люди старше 65 лет склонны давать менее положительную оценку. Однако пожилые придают большее значение выборам в местные органы власти, чем молодежь.