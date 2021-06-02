Португальцы довольны работой мэрий

Среда, 02 Июнь 2021 Португалия Португалия

Португальцы довольны работой мэрий

Большинство португальцев положительно оценивают работу местных муниципалитетов.

Опрос, проведенный Aximage, показывает, что основная часть португальцев удовлетворены усилиями местных властей.

50% дают мэриям положительную оценку, а 27% - отрицательную за четыре месяца до муниципальных выборов, которые состоятся в сентябре или октябре 2021 года.

В регионе Порту удовлетворенность муниципальным управлением выше (59%), а неудовлетворенность (23%) ниже, что дает положительный баланс в 36 пунктов.

В столичном регионе Лиссабона положительные оценки также составляют большинство (45%), но они менее выразительны и имеют больше отрицательных оценок (26%). Из-за этого баланс в Лиссабоне падает до 19 баллов.

Молодые избиратели в возрасте от 18 до 34 лет больше других групп довольны местными властями, тогда как люди старше 65 лет склонны давать менее положительную оценку. Однако пожилые придают большее значение выборам в местные органы власти, чем молодежь.

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