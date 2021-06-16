Португальцы экономят 161 евро в месяц на удаленной работе

Хотя лишь некоторые компании решили в период обязательной удаленной работы оплачивать все или часть счетов своих сотрудников за электричество или интернет, помогая с расходами, португальцы экономят, работая из дома.

При удаленной работе работникам удается сэкономить в среднем 161 евро в месяц. «Достигнутая экономия оказалась очень значительной, учитывая, что минимальная заработная плата в Португалии составляет около 665 евро», - говорится в исследовании Fixando.

Сокращение расходов, связанных с поездками в офис, является главной составляющей сбережений, а также «общее сокращение расходов».

Хотя 60% респондентов больше не работают удаленно, 40% считают эту модель работы выгодной не только по финансовым причинам, но и потому, что она обеспечивает большую гибкость и лучший баланс между работой и семейной жизнью.

С 14 июня удаленная работа больше не является обязательной, за исключением Лиссабона, Браги, Одемиры и Вале-де-Камбры, но рекомендуется.

Среди профессионалов, которые не могут работать удаленно, сейчас наибольшее беспокойство вызывает вакцинация. Согласно тому же исследованию Fixando, около 75% респондентов хотели бы пройти вакцинацию немедленно, 19% признают, что они все еще не определились с вакцинацией, а 6% говорят, что не хотят вакцинироваться, по крайней мере, в данный момент.