Португальцы ездят за границу реже, чем до пандемии

Четверг, 27 Июль 2023 Португалия Португалия

Португальцы ездят за границу реже, чем до пандемии

Поездки португальцев за рубеж по-прежнему на 4,9% ниже уровня 2019 года.

Португальцы путешествовали в первом квартале больше, чем за те же три месяца 2022 года.

Поездки увеличились на 11,8%, до 4,9 млн, превысив аналогичный период 2019 года, до пандемии, на 3,9%.

Однако с учетом только визитов за границу количество поездок резидентов было на 4,9% ниже, чем в первом квартале 2019 года.

Информация была опубликована 27 июля Национальным институтом статистики (INE), который также указывает, что использование Интернета португальцами при планировании поездок произошло в более чем 22% поездок в первом квартале года.

В рассматриваемом периоде основной причиной поездок было посещение семьи и друзей, с которыми было связано 46,1% от общего количества. Далее следовали отдых или отпуск (39,5% от общего числа).

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