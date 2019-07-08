Португальцы хорошо владеют английским языком

Об этом свидетельствует то, что страна заняла 19-е место в мире в рамках рейтинга EF Education First English, данные которого были опубликованы на этой неделе.

Рейтинг ежегодно составляется экспертами компании EF Education на основе анализа данных, полученных от 1,3 миллиона не-носителей английского языка в 88 странах и регионах. В четвертый раз за восемь лет составления рейтинга Швеция возглавляет рейтинг EF Education First English. На втором месте – Нидерланды, пишет ТАСС.

Сингапур занимает третье место, за ним следуют Норвегия, Дания и ЮАР. Испания занимает 32-е место, а Франция - в 35-е.