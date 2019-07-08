Португальцы хорошо владеют английским языком

Понедельник, 08 Июль 2019 Португалия Португалия

Португальцы хорошо владеют английским языком

Жители Португалии демонстрируют высокий уровень владения английским языком.

Об этом свидетельствует то, что страна заняла 19-е место в мире в рамках рейтинга EF Education First English, данные которого были опубликованы на этой неделе.

Рейтинг ежегодно составляется экспертами компании EF Education на основе анализа данных, полученных от 1,3 миллиона не-носителей английского языка в 88 странах и регионах. В четвертый раз за восемь лет составления рейтинга Швеция возглавляет рейтинг EF Education First English. На втором месте – Нидерланды, пишет ТАСС.

Сингапур занимает третье место, за ним следуют Норвегия, Дания и ЮАР.  Испания занимает 32-е место, а Франция - в 35-е.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья