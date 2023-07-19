Португальцы хотят больше работать удаленно

Португальские рабочие хотели бы работать удаленно 1,9 дня в неделю, что в два раза больше, чем на самом деле - в среднем 0,8 дня удаленной работы в неделю.

Это меньше среднего показателя - 0,9 дня в 34 странах проведения опроса. Немецкий институт Ifo сообщил, что анализ охватил 42 426 работников.

Тем не менее, опрошенные португальские компании могут разрешить только 0,7 дня в неделю удаленной работы, что даже меньше, чем 0,8 дня, которые есть у работников в настоящее время.

Опрос, проведенный в апреле и мае 2023 года, также показывает , что уровень удаленной работы выше в англо-саксонских странах.

Кроме того, 67% респондентов ответили, что в настоящее время режим работы в компании полностью очный, 26% говорят, что у них гибридный режим, и только 8% работников ответили, что режим полностью удаленный.