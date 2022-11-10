Португальцы хотят четырехдневную рабочую неделю

Более 60% работников хотят четырехдневную рабочую неделю, а 23,9% выразили заинтересованность в 32-часовой рабочей неделе, даже если это означает снижение заработной платы.

Таковы результаты исследования The State of Compensation 2022-23, организованного компанией Coverflex.

Более восьми из 10 португальских работников (86%) хотели бы хотели бы сократить продолжительность своей рабочей недели, а 62,1%, если бы им предоставили такую возможность, хотели бы сократить 40-часовую рабочую неделю до четырех дней.

Опрос проводился в период с 14 сентября по 4 октября 2022 года. В нем приняли участие 1438 человек, в основном в возрасте от 25 до 34 лет (46,5%), из которых 51,1% были женщины, в большинстве своем из региона Лиссабона (41,7%).

Итоги опроса также показывают, что 23,9% работников были бы готовы к 32-часовому рабочему дню вместо вместо нынешних 40 часов, даже если это повлечет за собой снижение заработной платы.

Только 14% респондентов по-прежнему предпочитают нынешнюю модель 40 часов и пятидневку.

В настоящий момент правительство обсуждает с социальными партнерами будущий пилотный проект по четырехдневной недели, который должен начаться в 2023 году - инициатива, которая не была хорошо воспринята представителями компаний.