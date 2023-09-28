Португальцы идут в школы повторно

Четверг, 28 Сентябрь 2023 Португалия Португалия

Португальцы идут в школы повторно

Все больше португальцев возвращаются в школу с целью сменить профессию.

Профессиональное и личностное развитие являются основными причинами, по которым португальцы возвращаются к учебе, однако число работников, которые делают это с целью смены профессии, выросло.

Число португальцев, вернувшихся в школу с целью сменить профессию, удвоилось всего за один год.

Однако основной причиной возвращения к учебе по-прежнему остается профессиональное и личностное развитие, указывает издание Return to School 2023 Observer.

«Текущая ситуация в стране может привести к тому, что португальцы будут стремиться к прогрессу в своей профессиональной карьере, чтобы получать больше доходов», - начинается с объяснения этого исследования.

Исследование проводилось посредством онлайн-интервью с 1300 жителями Португалии.

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