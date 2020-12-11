Португальцы из Швейцарии могут не попасть домой на Рождество

Пятница, 11 Декабрь 2020 Португалия Португалия

Португальцы из Швейцарии могут не попасть домой на Рождество

Португальцы, проживающие в Швейцарии, рискуют не попасть домой на Рождество.

Швейцария вводит обязательную самоизоляцию для всех прибывающих из стран с высоким уровнем заражений коронавирусом. В черный список инфекционно-опасных стран попала и Португалия. Возмущенные португальцы очень быстро собрали почти 10 тысяч подписей под обращением в адрес швейцарского правительства с просьбой исключить Португалию из списка опасных стран. По мнению инициатора петиции Самуэля Соареша, ограничивать португальцев не имеет смысла, так как эпидемиологическая ситуация в их стране, как минимум, не хуже, чем в Швейцарии:«В настоящее время число заражений там падает быстрее, чем в Швейцарии. Поэтому очевидно, что если до понедельника ситуация не изменится, риск заразиться в Португалии будет ниже, чем в Швейцарии».

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