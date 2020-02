Португальцы изобрели единую для ЕС платформу медицинских записей

Португальские ученые лиссабонского университета (Faculty of Science and Technology at Universidade Nova de Lisboa) разработали инновационную онлайн-платформу, которая объединит все медицинские записи и данные о здоровье граждан ЕС. С помощью онлайн-сервиса, получившего название Smart4Health, любой гражданин ЕС получит доступ к собственным данным.



«Благодаря проекту люди станут владельцами собственных данных о здоровье. Если гражданину ЕС понадобится консультация врача в другой стране, он сможет немедленно предоставить их к врачу», - рассказали новостному агентству Lusa разработчики программы.



Специалисты подчеркивают, что на данный момент граждане ЕС имеют ограниченный доступ к собственным медицинским документам. Сервис уже проходит тестирование в больницах Мадейры, Германии, Голландии и Италии.