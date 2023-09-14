Португальцы изучают товары в Интернете, прежде чем совершить покупку

Четверг, 14 Сентябрь 2023 Португалия Португалия

Португальцы изучают товары в Интернете, прежде чем совершить покупку

61,9% португальских потребителей предполагают, что они ищут товар в Интернете, прежде чем совершить его покупку.

58,4% сообщают, что тратят некоторое время на поиск лучшего предложения, прежде чем совершить покупку.

По данным исследования Adsmovil и Digital Turbine, 38,3% респондентов говорят, что открытие бренда происходит благодаря устным рекомендациям друзей или семьи, 37,1% ссылаются на поисковые системы и 36,9% на рекламу, увиденную в социальных сетях.

Исследование также показывает, что в то время, когда готовится возвращение в школу, 58,3% респондентов используют код скидки или купоны при покупках для возвращения в школу, чтобы попытаться получить более выгодные цены.

Среди опрошенных 38,3% говорят, что открытие бренда происходит благодаря устным рекомендациям друзей или семьи , в то время как 37,1% упоминают поисковые системы и 36,9% рекламу, увиденную в социальных сетях, например, другие формы открытия новых брендов.

Среди типов веб-сайтов и приложений, которые португальские потребители используют чаще всего, - сайты и приложения социальных сетей (99,1%), чаты/мессенджеры (98,1%) и поисковые системы (94,4%).

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