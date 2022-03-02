Португальцы купили более 14 тысяч новых автомобилей

Среда, 02 Март 2022 Португалия Португалия

Португальцы купили более 14 тысяч новых автомобилей

В феврале автомобильный рынок вырос на 32% по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

Согласно опубликованным данным Associação Automóvel de Portugal (ACAP), в первые месяцы 2022 года в обращение было введено 26 263 новых автомобиля, что на 13,1% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Только в феврале было зарегистрировано 14 122 автомобиля, что на 32% больше, чем в том же месяце 2021 года.

Однако в ACAP отметили, что несмотря на такой сильный рост, результат, зафиксированный в феврале 2022 года, можно считать довольно слабым.

Дело в том, что февраль 2021 года оказался аномально низким: было продано всего 8 31 автомобиля, что является историческим антирекордом.

В период с января по февраль 2022 года количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 21 400 единиц, что означает изменение на 16,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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